«Копейку» с необычным двигателем выставили на продажу

«Заряженный» ВАЗ-2101 с мощным двигателем, усиленным карданом и дисками продают в Москве, хозяин просит за авто 270 тысяч рублей.

«Очень много сил и денег в нее вложено. Машина для тех, кто в теме. Делали для драга», — написал автор объявления на «Авто.ру».

Главное отличие машины — в двигателе: вместо стандартного «вазовского» 1,2 литра мощностью 59 лошадиных сил установлен турбо 1,7 литра мощностью 350 лошадиных сил.

По словам хозяина, у машины 1974 года выпуска кузов не гнилой, его «привозили специально из Сочи. двери и капот из пластика делали на заказ». У авто заменены радиатор и вентиляторы, кардан, тормоза.

Машина выставлена за 270 тысяч рублей. Владелец приветствует разумный торг, на за 100 тысяч такое авто не отдаст.