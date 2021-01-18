Лавров назвал возвращение Навального «отвлекающим маневром»

Цель заявлений западных политиков о задержании оппозиционера Алексея Навального — отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса», в котором оказались их страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД России в 2020 году.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии в Россию. Он доставлен во 2-й отдел управления МВД по Химкам. В Берлине политик лечился от предполагаемого отравления боевым ядом «Новичок».

«Как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития»,— сказал Лавров.

Ранее МИД Германии назвал необъяснимым задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить его. Освободить оппозиционера также потребовали глава Евросовета Шарль Мишель и госсекретарь США Майк Помпео. Прибалтийские страны предложили Евросоюзу ввести санкции против Москвы.