Источник сообщил о третьем деле мэра Томска Кляйна

Источник сообщил о возбуждении третьего уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

О третьем деле сообщил источник ТАСС. Представитель СУ СКР по Томской области к моменту публикации новости не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Мэра Томска задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он в интересах ОАО «Томское пиво» незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку. Позже было возбуждено еще одно дело по той же статье. Кляйн находится в СИЗО, срок его ареста на прошлой неделе продлили до 13 марта.