Представлен топ высокооплачиваемых удаленных вакансий

Сервис «Работа.ру» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке – согласно данным исследования, более 100 тысяч рублей в месяц могут получать не только программисты, но и операторы call-центра.

Самой денежной оказалась вакансия Backend-разработчика в СберАвто. Ему готовы платить 180 тысяч рублей. Этому сотруднику нужно заниматься масштабированием сервиса, разработкой новых проектов и интеграций, участвовать в построении архитектуры и оптимизации производительности.

До 150 тысяч рублей может получать разработчик.Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки. До 180 тысяч – оператор call-центра в компании «Академия успеха» (оклад + премии).

Менеджеру по продажам b2b в крупной IT-компании при выполнении плана готовы платить до 150 тысяч рублей. Школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов, который может получать до 120 тысяч рублей.

Еще одной высокооплачиваемой вакансией оказалась должность преподавателя физики в онлайн-школе. Он может получать до 100 тысяч рублей в месяц.