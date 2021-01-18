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СК в Забайкалье возбудил дело об убийстве после пропажи ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело об убийстве после бесследного исчезновения 13-летнего мальчика. Его поиски продолжались все выходные.

По данным следствия, в субботу в полицию обратились родственники 13-летнего мальчика. Они сообщили, что подросток ушел в школу и не вернулся. Полиция, следователи и волонтеры начали поиски, но до сих пор об исчезнувшем мальчике ничего не известно.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Криминалисты проводят осмотр дома, где живет мальчик, опрашивают родителей и соседей.

Поиски мальчика не останавливаются. В них принимают участие сотрудники полиции, волонтеры, всего более ста человек. Расследование уголовного дела продолжается.

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