СК в Забайкалье возбудил дело об убийстве после пропажи ребенка

Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело об убийстве после бесследного исчезновения 13-летнего мальчика. Его поиски продолжались все выходные.

По данным следствия, в субботу в полицию обратились родственники 13-летнего мальчика. Они сообщили, что подросток ушел в школу и не вернулся. Полиция, следователи и волонтеры начали поиски, но до сих пор об исчезнувшем мальчике ничего не известно.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Криминалисты проводят осмотр дома, где живет мальчик, опрашивают родителей и соседей.

Поиски мальчика не останавливаются. В них принимают участие сотрудники полиции, волонтеры, всего более ста человек. Расследование уголовного дела продолжается.