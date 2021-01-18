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Ученые заявили об опасности «кокаиновых» бегемотов Эскобара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Бегемоты, привезенные наркоторговцем Пабло Эскобаром в Колумбию, быстро размножаются и угрожают экосистеме, заявили ученые, но правительство пока не берется за решение этого вопроса.

Эскорбар нелегально ввез бегемотов в 1980-х годах для личного зоопарка. После его смерти большинство экзотических животных наркобарона отправили в зверинцы, но с четырьмя гиппопотамам — трем самкам и самцу — никто не захотел связываться, и они поселилась реки Магдалены.

Сейчас в стране обитает от 80 до 100 бегемотов, но к 2040 году их число может достичь почти 1,5 тысячи, приводит The Washington Post данные расчетов эколога Натали Кастельбланко-Мартинес. Воздействие африканских животных на окружающую среду станет необратимым, а их количество станет невозможно контролировать.

В своей естественной среде обитания, в Африке, численность гиппопотамов регулируется природой: в долгий сухой сезон в тесных водоемах они уязвимы для болезней и хищников, и нередко в плохом настроении нападают друг на друга. Но тропическая Колумбия — это рай для этих животных.

Питательные вещества в фекалиях бегемотов подпитывают огромное количество бактерий и водорослей. Это снижает содержание кислорода в воде, делая ее токсичной для рыб. паразиты и заболевания, которые способны переносить эти гиганты, могут передаваться местной фауне, а также домашним животным и даже человеку.

Кроме того, бегемоты нападают на людей. В прошлом году колумбийский фермер был застигнут врасплох во время сбора воды. Зверь укусил его за ногу и подбросил в воздух, сломав ногу, бедро и несколько ребер.

По мнению экологов, разбираться с проблемой придется самым болезненным методом — отстрелом, потому что власти уже упустили время для кастрации бегемотов. Но местные жители считают африканских пришельцев неофициальным талисманом. В сувенирных магазинах города Пуэрто-Триунфо продаются брелоки и футболки с ними, активно выступают борцы за права животных.

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