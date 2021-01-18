Мать с ребенком провалились под лед в Омской крепости

Женщина с ребенком провалились под лед во время катания с горок рядом с Омской крепостью, их спасли случайные прохожие. Историю, которая произошла в воскресенье, рассказала в Facebook экс-депутат Заксобрания Омской области Алеся Григорьева.

«Ольга и ее четверо детей отдыхали и развлекались на территории Омской крепости. Катались с ледяных горок, в том числе с горки, спуск которой ведет на ледовое покрытие реки Иртыш. Семилетний ребенок скатился со склона и побежал по льду. В этот момент он провалился под лед. Полынья расположена в непосредственной близости к спуски с ледяной горки на набережной», – написала Григорьева.

Маму и ребенка спасли случайные прохожие. По словам Григорьевой, эти люди позвонили в МЧС и сообщили о ЧП, а потом два ждали бригаду, которая огородит опасный участок, но пришел только один участковый.

На ситуацию в понедельник отреагировала администрация Омска. «Все стихийные спуски с Иртыша обработаны песком, установлены информационные указатели, напоминающие об опасности перехода по льду. Катание с ледяных горок, в том числе с горки, спуск которой ведет на ледовое покрытие реки Иртыш, запрещены и потенциально опасны для населения», – сообщили власти города.

Пресс-служба администрации Омска также подчеркнула, что спуск к Иртышу не относится к территории историко-культурного комплекса «Омская крепость».