Автолюбители предпочли старые Honda новым

Подержанные Honda пользуются спросом у российских автовладельцев, а новые — нет, сообщил автомобильный портал «Дром».

«Дром» проанализировал собственную базу из почти 1 миллиона объявлений о продаже Honda за последние пять лет. Количество проданных новых автомобилей за последние три года сократилось в 4,5 раза. При этом спрос на поддержанные машины стабилен и равен 105 тысячам в год с 2018 года.

Интересна динамика в сегменте импортируемых пробежных автомобилей из Японии: количество предложений растет с 2016 года, несмотря на повышение пошлин и курса доллара.

Цены с 2015 года на автомобили Honda тоже сильно изменились. Средняя стоимость машины в салоне за пять лет выросла на 75% до 3 миллионов рублей. Но после 2015 года компания перестала продавать в России легковые модели Civic и Accord, оставив только кроссоверы. На вторичном рынке средняя цена марки выросла на 15% до 428 тысяч рублей. Самые популярные модели Honda: CR-V, Fit, Accord, Civic и HR-V.

Больше всего поклонников японской марки проживает в регионах Сибири и Дальнего Востока. В Приморье Honda занимает 11,7% доли рынка, в Бурятии — 10,8%, Красноярском крае — 9,7%, Новосибирской области — 6,9%. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра равна лишь 1,4%. По мнению аналитиков «Дрома», такая статистика стала весомым аргументом для ухода Honda с российского рынка.

#Авторынок Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года

«По мировым меркам российский рынок слишком специфичен и узок, тут успехом пользуются локализованные автомобили бюджетного и премиального сегментов. Honda, стремясь делать качественные и технологичные продукты для среднего класса, попросту не попадает в целевую аудиторию России», — прокомментировал руководитель проектов Дрома на европейской территории РФ Антон Серков.

По его мнению, локализация модели CR-V, как наиболее популярной модели, не оправдала бы затрат, потому что уже пять лет назад в стане компактных кроссоверов конкуренция была очень жесткой.