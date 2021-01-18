Ростелеком анонсировал новый мобильный тариф для киноманов

Новый мобильный тариф с подпиской на Wink появится от Ростелеком в январе. Абоненты смогут бесплатно смотреть тысячи фильмов.

С 25 января абонентам мобильной связи от Ростелекома будет доступен для подключения новый тариф «Онлайн история». На него распространяется специальная подписка «Смотри Wink».

Абоненты «Онлайн истории» смогут смотреть 100 ТВ-каналов и 20 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink бесплатно. Об условиях подключения дополнительно объявят 25 января.

Сейчас Ростелеком предлагает пять тарифных планов. Их стоимость — от 250 до 700 рублей в месяц. Абоненты могут переносить минуты, гигабайты и SMS на следующий месяц и обменивать минуты на гигабайты.