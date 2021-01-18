Новосибирские ветеринары спасли мохноногого сычика

Специалисты центра реабилитации диких животных выходили мохноногого сычика, с переломанным крылом. После операции и полуторамесячного лечения птица снова может летать.

Мохноногий сычик поступил в центр реабилитации в декабре. У пернатого был открытый перелом плечевой кости левого крыла, а еще сильная черепно-мозговая травма, ушиб позвоночника, травма правого глаза.

Специалисты избавили птицу от паразитов и приступили к лечению, а после к операции на крыле. В воскресенье ветеринары сообщили на своей странице в Instagram, что крыло у сыча в порядке и скоро он будет готов к полету.

«Он летит! Летит так хорошо, будто совершенно случайно попал к человеку, и мы не проходили вместе всего этого сложного пути к восстановлению. А, значит, до неба за окном, свежего воздуха и пушистого снега осталось совсем немножко! Потерпи еще чуточку, дружок», — написали ветеринары в соцсети.