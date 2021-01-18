НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Американское издание восхитилось новым поколением Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © АвтоВАЗ

Американское автомобильное издание Jalopnik восхитилось новым поколением внедорожника Lada Niva. Автор материала поставил эту модель в пример команде дизайнеров марки Hummer.

«Величайший советский автомобиль всех времен, Lada Niva, возродится. Это результат новой амбициозной бизнес-стратегии Renault с участием российского автопроизводителя АвтоВАЗа и дорожной карты, разработанной для новой Niva», — говорится в статье Jalopnik.

Автор статьи обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника. По его мнению, «L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри» отсылает к названию марки Lada.

Журналист Jalopnik называл эту особенность «любимым штрихом» в новом поколении Niva и добавил, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer «могла бы кое-чему научиться» у российских коллег.

Внедорожник Niva следующего поколения появится в 2024 году, его построят на модульной платформе CMF-B.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ показал прототип новой NIva
Lada 4x4 вернули имя Niva
Lada Granta лишилась базовой версии и подорожала
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva на видео
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Советник Байдена потребовал освободить Навального
•
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России
•
СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов
•
Американское издание восхитилось новым поколением Lada Niva
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские ветеринары спасли мохноногого сычика
Сибирь 18.01.2021 11:12
Пьяный омич распилил щенка и снял на видео
Сибирь 18.01.2021 10:49
Житель Китая погиб при обрушении в тувинской шахте
Сибирь 18.01.2021 10:35
СК проверит сообщения об избиении ребенка отцом и сыном
Сибирь 18.01.2021 10:18
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
5768
Мужчин-импотентов выдала походка
5320
Путин приказал колоть вакциной всех
4007
Оральный секс оказался смертельно опасным
2774
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Советник Байдена потребовал освободить Навального
•
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России
•
СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов
•
Американское издание восхитилось новым поколением Lada Niva
О самом главном
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
46
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
32
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Медведев увидел гражданскую войну в США
23