Американское издание восхитилось новым поколением Lada Niva

Американское автомобильное издание Jalopnik восхитилось новым поколением внедорожника Lada Niva. Автор материала поставил эту модель в пример команде дизайнеров марки Hummer.

«Величайший советский автомобиль всех времен, Lada Niva, возродится. Это результат новой амбициозной бизнес-стратегии Renault с участием российского автопроизводителя АвтоВАЗа и дорожной карты, разработанной для новой Niva», — говорится в статье Jalopnik.

Автор статьи обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника. По его мнению, «L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри» отсылает к названию марки Lada.

Журналист Jalopnik называл эту особенность «любимым штрихом» в новом поколении Niva и добавил, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer «могла бы кое-чему научиться» у российских коллег.

Внедорожник Niva следующего поколения появится в 2024 году, его построят на модульной платформе CMF-B.