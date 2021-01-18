Новосибирский СК проверит сообщения об избиении ребенка отцом и сыном

Следственный комитет в Новосибирской области начал проверку по информации, появившейся в Сети о конфликте на детской площадке. По предварительным данным, отец и сын избили чужого ребенка.

«На детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки», — сообщило региональное СУ СК России.

После этого, по словам очевидцев, отец одного из мальчиков повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока его ребенок избивал другого.

Региональный следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.