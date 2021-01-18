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Удалить Telegram из AppStore потребовали в США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений AppStore.

Организация утверждает, что руководство Telegram не приняло достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США 6 января.

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Telegram, допуская размещение экстремистского и расистского контента, а также сообщений, разжигающих ненависть, нарушает условия пользования магазином приложений Apple, приводит ТАСС заявление НКО.

В связи с этим истцы обвиняют Apple «в причинении им по неосторожности морального вреда» и требуют, помимо удаления мессенджера из магазина приложений App Store, также возмещения ущерба. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.

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