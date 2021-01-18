СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, скрывших налоги, заявила заместитель председателя СКР Елена Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала Леоненко в интервью «Известиям».

Она уточнила, что при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Леоненко привела в пример дело предпринимателя из Усть-Илимска Иркутской области. Он не уплатил 125,6 миллиона рублей за 2010-2012 годы, но в2015 году суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности. Организацию могли бы преследовать еще восемь лет.

Замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.