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СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, скрывших налоги, заявила заместитель председателя СКР Елена Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала Леоненко в интервью «Известиям».

Она уточнила, что при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Леоненко привела в пример дело предпринимателя из Усть-Илимска Иркутской области. Он не уплатил 125,6 миллиона рублей за 2010-2012 годы, но в2015 году суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности. Организацию могли бы преследовать еще восемь лет.

Замглавы СК напомнила, что сейчас ФНС направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако в ведомстве считают, что это слишком долго, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.

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