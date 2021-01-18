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Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Массовая вакцинация всех желающих категорий населения началась в регионах России с понедельника, 18 января. Россияне смогут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

Перейти от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан, к массовой 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

Профильный вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заверила, что к переходу от масштабной к массовой вакцинации в стране с 18 января все готово, цитирует ее ТАСС.

По ее словам, около 2,1 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в России до конца января. Вице-премьер также отмечала, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. При этом в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи, а также «Эпиваккорона», разработанная научным центром «Вектор». Еще одна вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Тема: Коронакризис
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