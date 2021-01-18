Навального после прилета из Берлина задержали в аэропорту

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в московском аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина, сообщило пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

«17 января 2020 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении.

По информации УФСИН, дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей.

«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», — сказано в сообщении.

В конце декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск и пообещала его задержать. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по «делу Ив Роше».