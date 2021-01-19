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Елена Темникова отказалась от отдыха на Мальдивах ради альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lenatemnikovaofficial, instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова призналась в Instagram, что завидует друзьям, которые сейчас отдыхают на море, но сама отправится в теплые края только после записи нового альбома.

«Я пишу сейчас лучший альбом в своей жизни. Поэтому снежная Москва тоже вдохновляет. А как сдам альбом — выберусь к солнцу», — написала Темникова в Instagram.

Певица призналась, что заходит в Instagram, чтобы посмотреть на песок, море и солнце. И даже просит друзей, которые сейчас отдыхают на Бали, Мальдивах или в Дубае, выставлять больше фото и сториз.

Подробностей о новом альбоме певица пока не сообщает, также, как и о его дате выхода. Ранее Темникова отказалась от гастролей, чтобы погрузиться в работу над новыми проектами. В конце 2020 года у нее вышли два сингла — «Новогодняя» и «2020».


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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Иными словами, попал в санкционные списки - воруй спокойно. ☺️

Uynachalnica

Чудесненько! Наобещал - не выполнил, пересмотрел, дал новые обещания - до следующего пересмотра!