Елена Темникова отказалась от отдыха на Мальдивах ради альбома

Певица Елена Темникова призналась в Instagram, что завидует друзьям, которые сейчас отдыхают на море, но сама отправится в теплые края только после записи нового альбома.

«Я пишу сейчас лучший альбом в своей жизни. Поэтому снежная Москва тоже вдохновляет. А как сдам альбом — выберусь к солнцу», — написала Темникова в Instagram.

Певица призналась, что заходит в Instagram, чтобы посмотреть на песок, море и солнце. И даже просит друзей, которые сейчас отдыхают на Бали, Мальдивах или в Дубае, выставлять больше фото и сториз.

Подробностей о новом альбоме певица пока не сообщает, также, как и о его дате выхода. Ранее Темникова отказалась от гастролей, чтобы погрузиться в работу над новыми проектами. В конце 2020 года у нее вышли два сингла — «Новогодняя» и «2020».