Елена Темникова отказалась от отдыха на Мальдивах ради альбома

Певица Елена Темникова призналась в Instagram, что завидует
друзьям, которые сейчас отдыхают на море, но сама отправится в теплые края
только после записи нового альбома.
«Я пишу сейчас лучший альбом в своей жизни. Поэтому снежная
Москва тоже вдохновляет. А как сдам альбом — выберусь к солнцу», — написала Темникова
в Instagram.
Певица призналась, что заходит в Instagram, чтобы посмотреть
на песок, море и солнце. И даже просит друзей, которые сейчас отдыхают на Бали,
Мальдивах или в Дубае, выставлять больше фото и сториз.
Подробностей о новом альбоме певица пока не сообщает, также,
как и о его дате выхода. Ранее Темникова отказалась от гастролей, чтобы
погрузиться в работу над новыми проектами. В конце 2020 года у нее вышли два
сингла — «Новогодняя» и «2020».