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Группе Little Big снова пророчат Евровидение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Uno»

Россия сможет принять участие в Евровидении-2021 даже при условии закрытых границ из-за карантина, сообщил комментатор конкурса и телеведущий Грэм Нортон. Он уверен, что на шоу Россию представит группа Little Big.

Little Big должна была выступить на Евровидении-2020 в Роттердаме с песней «Uno». Клип на трек побил рекордына YouTube-канале конкурса, за всю историю шоу «Uno» стал самым просматриваемым видео. Из-за пандемии Евровидение перенесли на год с условием, что в нем смогут принять участие ранее утвержденные или другие музыканты, но с новой песней.

При этом Россия подтвердила свое участие в Евровидении-2021. Но до сих пор остается не подтвержденным артист, который представит страну на конкурсе. Участники группы Little Big тоже держат интригу, отвечая на вопрос о своем участии уклончиво.

По словам телеведущего Грэма Нортона, мероприятие должно пройти в привычном формате. Если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться в карантине, им, скорее всего, дадут возможность записать выступление. Но для таких номеров будут строгие правила.

Конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет в Роттердамес 18 по 22 мая. Ранее организаторы конкурса предусмотрели четыре разных варианта проведения мероприятия на случай пандемии.


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