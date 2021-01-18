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Селена Гомес выпустила клип на испанском языке «De Una Vez»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Robert Sullivan / CC BY-SA 4.0

Американская певица Селена Гомес представила клип на испанском языке на песню «De Una Vez» («Наконец-то»), за сутки ролик посмотрели 5 миллионов пользователей Сети.

«Это начало того, о чем я так давно хотела рассказать. Надеюсь, что композиция вам понравится так же, как и мне», — написала Гомес о новом клипе в Instagram.

За сутки испанский клип «De Una Vez» он набрал больше 5 миллионов просмотров на YouTube-канале Гомес и 15 миллионов просмотров в ее Instagram. Подписчики высоко оценили творчество певицы, написав в коментариях, что каждым разом ее работа лучше и лучше.

Ролик на песню снял режиссер Лос Перес. Это уже второй испаноязычный трек певицы. Первый «Un Ano Sin Lluvia» вышел в 2010 году.


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