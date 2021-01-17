Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщает замглавы центра Константин Чернов

«Нашу вакцину ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — приводит РИА Новости слова Чернова. По его словам, сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.

Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным. «В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — сказал он.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.