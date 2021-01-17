НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот

Источник:
РИА Новости
100 1

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщает замглавы центра Константин Чернов

«Нашу вакцину ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — приводит РИА Новости слова Чернова. По его словам, сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.

Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным. «В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — сказал он.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.

Тема: Коронакризис
Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами
Массовая вакцинация начнется в Приангарье на следующей неделе
Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США
Российская нейросеть распознает COVID-19 по дыханию
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский сухогруз затонул у побережья Турции
•
Эксперт назвал смертельных врагов Трампа
•
Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот
•
Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасский врач спас девочку в небе над Атлантикой
Сибирь 17.01.2021 16:38
Канатная дорога вспыхнула в Шерегеше
Сибирь 17.01.2021 15:35
Санврачи объяснили, как узнать о здоровье по размеру талии
Сибирь 17.01.2021 13:12
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
Сибирь 17.01.2021 11:01
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
5457
Мужчин-импотентов выдала походка
5060
Путин приказал колоть вакциной всех
3810
ВДВ России вооружат десантируемым на парашютах танком
2967
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский сухогруз затонул у побережья Турции
•
Эксперт назвал смертельных врагов Трампа
•
Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот
•
Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
46
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
33
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
32
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Медведев увидел гражданскую войну в США
23