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Когда и где начнутся крещенские купания в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Всего две купели официально откроются в Новосибирске для желающих искупаться на Крещение, и только днем 19 января. Традиционного ночного купания в этом году из соображений профилактики пандемии в городе не будет. Но несколько иорданей в области откроются раньше — уже вечером 18 января.

Обе городские купели организованы в Ленинском районе:
- микрорайон Затон, Заобская, 97 (с 9.00 до 24.00);
- акватория пожарного причала под Димитровским мостом, 1-я Чулымская, 10 (с 9.00 до 21.00).

Все участники купания в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, даже в палатках для переодевания — запускать в них будут из расчета 4 квадратных метра на человека.

Желающие искупаться ночью и автомобилисты могут отправиться на в область, иордани расположены примерно в часе езды от Новосибирска:

- река Забобурыха в парке Кольцово (с 22.00 18 января до 17.00 19 января);
- святой источник в Искитимском районе, за станцией Ложок (с 22.00 18 января до 22.00 19 января);
- Романовский пруд в Мошково (с 11.00 до 17.00 19 января)
- река Чаус в селе Большой Оеш Колыванского района (с 10.00 до 19.00 19 января).
- водоем в СНТ «Заря» Криводановского сельсовета (с 00.00 до 20.00 19 января);
- озеро Глухое в поселке Приобский Кудряшовского сельсовета ( с 12.00 до 17.00 19 января).

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Когда и где начнутся крещенские купания в Новосибирске
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