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Apple начала разработку складного iPhone

Источник:
ТАСС
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Фото: relux. / Attribution-ShareAlike License

Компания Apple начала разработку смартфона со складным экраном. Рабочий процесс остается на стадии создания дисплеев, сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники

Прототипа устройства пока еще нет. Компания не определилась с размером складного экрана. Рассматривается, в частности, вариант дисплея диагональю 6,7 дюйма (около 17 сантиметров), как у iPhone 12 Pro Max, приводит ТАСС материал Bloomberg.

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У большинства экранов, которые тестирует Apple, невидимый шарнирный механизм складывания, то есть при открытии телефона экран становится цельным. Так же устроены, например, складные смартфоны Samsung - в отличие от аналогов компании Microsoft, у которых видимые шарниры соединяют две отдельные панели.

Как отмечают эксперты, складной iPhone, скорее всего, появится не скоро, а может и не появиться вовсе. Сейчас Apple сосредоточена на предстоящем в конце этого года выпуске своих новых флагманских устройств iPhone и iPad.

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