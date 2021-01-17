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Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты затянулись из-за закрытых границ и нежелания вернувшихся по этой причине на родину белорусов работать. А в прошедших выборах ничего чрезвычайного не было, полагает он.

«Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, а в 2010 году штурм Дома правительства», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале.

По его словам, «ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное - по времени растянулось, потому что даже вы [Россия] закрыли от нас границы». «Те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили". Они здесь остались, а работать не хотят», — отметил глава Белоруссии

Лукашенко уточнил, что в последнее время 10-12 тысяч человек посещали акции протеста, однако оппозиционные Telegram-каналы сообщали о 200 тыс. человек. По словам президента, на данный момент всего 200-300 человек продолжают собираться по воскресеньям для выражения своего несогласия с итогами выборов.

«Как они выходят? Во дворах собираются 5-10 человек, но где-то и 20 человек. «"Селфанулись", в [Telegram-] канал вбросили. Где-то деньги пришлют из-за рубежа, если пришлют», — заключил Лукашенко.

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Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...