Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты затянулись из-за закрытых границ и нежелания вернувшихся по этой причине на родину белорусов работать. А в прошедших выборах ничего чрезвычайного не было, полагает он.

«Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, а в 2010 году штурм Дома правительства», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале.

По его словам, «ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное - по времени растянулось, потому что даже вы [Россия] закрыли от нас границы». «Те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили". Они здесь остались, а работать не хотят», — отметил глава Белоруссии

Лукашенко уточнил, что в последнее время 10-12 тысяч человек посещали акции протеста, однако оппозиционные Telegram-каналы сообщали о 200 тыс. человек. По словам президента, на данный момент всего 200-300 человек продолжают собираться по воскресеньям для выражения своего несогласия с итогами выборов.

«Как они выходят? Во дворах собираются 5-10 человек, но где-то и 20 человек. «"Селфанулись", в [Telegram-] канал вбросили. Где-то деньги пришлют из-за рубежа, если пришлют», — заключил Лукашенко.