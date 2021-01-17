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Водителям в ряде регионов разрешат ездить без прав

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российским водителям в нескольких регионах страны разрешат не брать с собой права в дорогу в качестве эксперимента, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Вместо лицензии автомобилисты смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения наличия прав. «Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами», — рассказал «Российской газете» Качанов.

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По его словам, в 2021 году эксперимент планируют запустить в ряде субъектов федерации. Замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.

В декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел, вносящий изменения в водительские удостоверения. В верхней части лицевой стороны документа находится надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском.

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