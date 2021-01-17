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Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России

Источник:
РБК
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Фото: Olaf Kosinsky / CC BY-SA 3.0 de

Главной причиной присоединения Крыма к России является расширение Североатлантического альянса на восток, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По его словам, за десять лет до событий 2014 года в северо-атлантический альянс вошли прибалтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

«Тогда началась дискуссия — особенно при участии Америки — о включении Грузии и Украины в НАТО. Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО», — приводит РБК слова Шредера.

Экс-канцлер назвал присоединение полуострова к России нарушением норм международного права, но подчеркнул, что этот факт не отменяет причин произошедшего.

«Допустим, Украина действительно вступила бы в НАТО, как хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — пояснил он.

Шредер добавил, что ни один российский лидер не отдаст Крым Украине, поэтому он не видит смысла и целей антироссийских санкций.

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Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...