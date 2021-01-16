Microsoft изменит дизайн Windows 10

Дизайн Windows 10 серьезно изменится в середине 2021 года, полагают инсайдеры. Крупное обновление операционной системы под названием 21H1 начнут распространять с июня.

Патч будет включать в себя полноценный редизайн «десятки», пишет издание Windows Latest. При этом летнее обновление станет тестовым, предполагают специалисты. Изменение дизайна Windows 10 для всех пользователей начнется осенью 2021 года.

По мнению экспертов, 21H1 будет включать в себя новый дизайн меню «Пуск», Центра управления, панели задач, встроенной программы «Проводник» и прочее. Часть из описанных новшеств уже добавляли в различные версии Windows 10.

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Ранее СМИ обнаружили на сайте Microsoft список вакансий, в описании которых говорится, что членам команды придется работать над «радикальным» визуальным обновлением возможностей Windows 10.

Также ожидается, что в 2021 году Microsoft выпустит операционную систему Windows 10X, предназначенную для слабых компьютеров. Она в основном предназначена для работы в интернете и будет иметь урезанные возможности.