Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщает оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

Решение принято с учетом сложившейся в странах эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщение. Авиаперелеты восстановят на взаимной основе по договоренности с другими государствами.

Так, регулярные рейсы в Финляндию будут осуществляться по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы в Катар по маршруту Москва—Доха будут проводиться три раза в неделю, рейсы во Вьетнам и Индию — по два раза в неделю.

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. С 1 августа власти начали постепенно снимать ограничения, разрешая перелеты в страны, где эпидемия пошла на убыль.

В частности, возобновилось авиасообщение с Египтом, Турцией, Великобританией, Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сербией, Танзанией, Эфиопией и Южной Кореей.

В декабре авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за выявления «британского» штамма коронавируса, распространяющегося быстрее других. В январе приостановку продлили до 1 февраля.