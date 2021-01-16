НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © Sibnet.ru

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщает оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

Решение принято с учетом сложившейся в странах эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщение. Авиаперелеты восстановят на взаимной основе по договоренности с другими государствами.

Так, регулярные рейсы в Финляндию будут осуществляться по два раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы в Катар по маршруту Москва—Доха будут проводиться три раза в неделю, рейсы во Вьетнам и Индию — по два раза в неделю.

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. С 1 августа власти начали постепенно снимать ограничения, разрешая перелеты в страны, где эпидемия пошла на убыль.

В частности, возобновилось авиасообщение с Египтом, Турцией, Великобританией, Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сербией, Танзанией, Эфиопией и Южной Кореей.

В декабре авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за выявления «британского» штамма коронавируса, распространяющегося быстрее других. В январе приостановку продлили до 1 февраля.

Тема: Коронакризис
Массовая вакцинация начнется в Приангарье на следующей неделе
Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США
Российская нейросеть распознает COVID-19 по дыханию
Число смертей от COVID-19 на Алтае перевалило за тысячу
смотреть все
Жизнь
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
•
Microsoft изменит дизайн Windows 10
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
Сибирь 16.01.2021 12:45
Крещение в Новосибирске будет морозным
Сибирь 16.01.2021 06:48
Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов
Сибирь 15.01.2021 17:02
Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео
Сибирь 15.01.2021 16:16
Самое популярное
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
4545
Мужчин-импотентов выдала походка
4525
Путин приказал колоть вакциной всех
3288
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
3239
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
•
Microsoft изменит дизайн Windows 10
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
44
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
28
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Медведев увидел гражданскую войну в США
21
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20