Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки

Космонавты приостановили поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, сообщает NASA.

МКС теряет атмосферу из-за небольшой трещины, место утечки находится в промежуточной камере блока «Звезда». Более того, по предположениям экипажа, в модуле сразу две дырки, космонавтам удалось установить расположение только одной.

Поиски трещины приостанавливаются, так как на станции заканчиваются запасы газов для восполнения утечки. Экипаж вынужден изолировать промежуточную камеру «Звезды» до прибытия грузовика «Прогресс».

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля. Этот аппарат доставит на МКС запасы газов, а также специализированный ремонтный комплект, при помощи которого космонавты постараются устранить утечку воздуха.