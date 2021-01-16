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Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © most.life

Налоговики в Свердловской области изучают данные о закупке гражданином алкоголя на 22 миллиона рублей.

Фискальные документы свидетельствуют, что магазин якобы продал клиенту более 175 тысяч бутылок алкогольного напитка, пишет региональный портал e1.ru. При этом появление такой цифры пока остается загадкой.

Специалисты полагают, что такая сумма могла появиться в чеке из-за технической ошибки. Однако сотрудники налоговой службы изучают данные о необычной закупке, чтобы установить все подробности сделки.

Представители магазина допускают, что мужчина действительно мог приобрести напитки для крупного мероприятия. Установить истину поможет ручной подсчет проданного за месяц товара.

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