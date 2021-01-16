Обнаружена первая планета под тремя солнцами

Астрономы NASA впервые подтвердили существование планеты, которая входит в систему с тремя звездами. Система KOI-5 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Планету KOI-5Ab обнаружили еще в 2009 году с помощью телескопа Kepler, однако на тот момент доказать ее существование не удалось, она рассматривалась в качестве гипотетической, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые проанализировали все собранные данные о системе KOI-5. На этот раз им удалось подтвердить существование планеты. Вероятно, она относится к газовым гигантам, ее масса вдвое меньше массы Сатурна, период орбиты составляет пять земных дней.

Фото: © IPAC

Также астрономы идентифицировали две звезды KOI-5B и KOI-5C, которые являлись компаньонами KOI-5А. Фактически, KOI-5А, KOI-5B и KOI-5C образуют систему с тремя звездами с разными периодами обращения.

При этом с поверхности планеты под тремя солнцами первая звезда выглядит, как Солнце с Земли, вторая — как Солнце с орбиты Сатурна, а третья наблюдается ярким светилом на ночном небе.