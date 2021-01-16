НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Обнаружена первая планета под тремя солнцами

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © IPAC

Астрономы NASA впервые подтвердили существование планеты, которая входит в систему с тремя звездами. Система KOI-5 расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Планету KOI-5Ab обнаружили еще в 2009 году с помощью телескопа Kepler, однако на тот момент доказать ее существование не удалось, она рассматривалась в качестве гипотетической, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые проанализировали все собранные данные о системе KOI-5. На этот раз им удалось подтвердить существование планеты. Вероятно, она относится к газовым гигантам, ее масса вдвое меньше массы Сатурна, период орбиты составляет пять земных дней.

Фото: © IPAC

Также астрономы идентифицировали две звезды KOI-5B и KOI-5C, которые являлись компаньонами KOI-5А. Фактически, KOI-5А, KOI-5B и KOI-5C образуют систему с тремя звездами с разными периодами обращения.

При этом с поверхности планеты под тремя солнцами первая звезда выглядит, как Солнце с Земли, вторая — как Солнце с орбиты Сатурна, а третья наблюдается ярким светилом на ночном небе.

Тема: Человек и космос
Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
Сибирь 16.01.2021 12:45
Крещение в Новосибирске будет морозным
Сибирь 16.01.2021 06:48
Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов
Сибирь 15.01.2021 17:02
Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео
Сибирь 15.01.2021 16:16
Самое популярное
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
4512
Мужчин-импотентов выдала походка
4433
Турция затребовала секретную российскую технологию
3427
Путин приказал колоть вакциной всех
3245
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
44
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
28
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Медведев увидел гражданскую войну в США
21
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20