Российский режиссер снимет сериал по игре The Last of Us

Режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам «Теснота» и «Дылда»,
снимет первые эпизоды сериала по игре The Last of Us.
Действие игры, по которой снимут сериал, происходит в постапокалиптическом будущем
на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии,
вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.
Сюжет посвящен путешествию главных героев —
контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем
Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата
движения.
По информации издания The Hollywood Reporter, сценаристом и
продюсером проекта станет Крейг Мейзин, который отвечал за «Чернобыль». Сериал
выйдет на канале HBO.
«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту
роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и
перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры», — цитирует «Российская
газета» режиссера.