Российский режиссер снимет сериал по игре The Last of Us

Режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам «Теснота» и «Дылда», снимет первые эпизоды сериала по игре The Last of Us.

Действие игры, по которой снимут сериал, происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.

Сюжет посвящен путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения.

По информации издания The Hollywood Reporter, сценаристом и продюсером проекта станет Крейг Мейзин, который отвечал за «Чернобыль». Сериал выйдет на канале HBO.

«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры», — цитирует «Российская газета» режиссера.