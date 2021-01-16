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Российский режиссер снимет сериал по игре The Last of Us

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Naughty Dog

Режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам «Теснота» и «Дылда», снимет первые эпизоды сериала по игре The Last of Us.

Действие игры, по которой снимут сериал, происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.

Сюжет посвящен путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения.

По информации издания The Hollywood Reporter, сценаристом и продюсером проекта станет Крейг Мейзин, который отвечал за «Чернобыль». Сериал выйдет на канале HBO.

«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры», — цитирует «Российская газета» режиссера.


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Топ комментариев

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

pepelmetal

Тяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки