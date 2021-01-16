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Wink покажет бой Холлоуэя и Кэттера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: UFC

Бой в полулегком весе между бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром станет заглавным событием турнира UFC. Посмотреть трансляцию можно в видеосервисе Wink.

Бой Холлоуэй&Кэттер пройдет в рамках турнира по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship. Встреча состоится 16 января в 21.00 (по мск) на новой спортивной арене «Etihad Arena».

«Каттар на подъеме, так что бой получится жестким. Они оба хороши в работе руками, но Макс— более разносторонний боец. Он гораздо универсальнее, чем считают другие. Обычно он следует своей манере ведения поединка, но в этот раз мы можем увидеть другого Макса. Нас ждет захватывающий поединок», — поделился ожиданиями от боя чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

Посмотреть трансляцию боя Холлоуэя и Кэттера можно в видеосервисе Wink на UFK TV.

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