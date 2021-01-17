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ГОСТ на сыр для пиццы появился в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Росстандарт впервые разработал ГОСТ к сыру для пиццы. Недобросовестные производители под видом «сыра для пиццы» предлагают заменители, часто опасные для здоровья, сообщили в ведомстве.

Национальный стандарт, вступивший в силу в 2021 году, устанавливает требования к сырам, подвергнутым предварительной обработке, облегчающей использование их для изготовления пиццы, как на производстве, так и в ресторане, пиццерии и дома.

Сыры для пиццы должны хорошо расплавляться на поверхности, не стекая с краев, не гореть при запекании, медленно затвердевать при остывании. ГОСТ запрещает использование для приготовления пиццы сыры с растительными жирами, отметили в России.

Как поясняют в Росстандарте разработка ГОСТа связана с растущей популярностью продуктов «для быстрого перекуса на ходу», в том числе пиццы, увеличением объема промышленного производства сыров, специально выпускаемых для производства пиццы и с участившимися случаями их фальсификации на рынке.

Некоторые недобросовестные производители под видом «сыра для пиццы» производят и предлагают ресторанам и потребителям заменитель сыра с растительными жирами. При термической обработке они оказывают вредное воздействие на организм.

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