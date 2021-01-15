НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Массовая вакцинация начнется в Приангарье на следующей неделе

Источник:
Sibnet.ru
83 0
Фото: © Sibnet.ru

Массовая вакцинация против коронавируса начнется в Иркутской области на следующей неделе. В регионе открывают прививочные пункты, готовятся к записи на сайтах и через колл-центры, сообщил региональный оперативный штаб.

На следующей неделе в Иркутске дополнительно откроется четыре прививочных пункта: в медсанчасти ИПАО, поликлиника № 11, больницы №9 и №10.

Сейчас в регионе уже развернуто 15 прививочных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Вакцинироваться можно будет в Иркутске в больницах №3, 5, 8, поликлинике №17. В Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске.

В ближайшее время откроется запись на вакцинацию. Записаться можно будет по телефонам прививочных пунктов, контактные данные размещены на сайте регионального Минздрава, а также через сайты госуслуг и кврачу38.рф.

Тема: Распространение коронавируса
Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США
Российская нейросеть распознает COVID-19 по дыханию
Число смертей от COVID-19 на Алтае перевалило за тысячу
Инфекционист раскрыл главную особенность «британского» штамма
смотреть все
Иркутск #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Аналитики предупредили о резком скачке тарифов на связь
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Кравчук заявил о готовности Киева к компромиссу по Крыму
•
Раскрыты особенности экипировки солдата будущего «Сотник»
Подробности
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Слетевшее с моста авто попало на видео в Горно-Алтайске
Сибирь 15.01.2021 16:16
Массовая вакцинация начнется в Приангарье на следующей неделе
Сибирь 15.01.2021 15:45
Новосибирские школы вернутся к очному обучению
Сибирь 15.01.2021 15:31
Четыре человека в Иркутской области погибли в ДТП
Сибирь 15.01.2021 15:14
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6352
Microsoft переработает дизайн Windows 10
3852
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3810
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
3693
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Аналитики предупредили о резком скачке тарифов на связь
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Кравчук заявил о готовности Киева к компромиссу по Крыму
•
Раскрыты особенности экипировки солдата будущего «Сотник»
Подробности
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?

pepelmetal

Тяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста