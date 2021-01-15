Массовая вакцинация начнется в Приангарье на следующей неделе

Массовая вакцинация против коронавируса начнется в Иркутской области на следующей неделе. В регионе открывают прививочные пункты, готовятся к записи на сайтах и через колл-центры, сообщил региональный оперативный штаб.

На следующей неделе в Иркутске дополнительно откроется четыре прививочных пункта: в медсанчасти ИПАО, поликлиника № 11, больницы №9 и №10.

Сейчас в регионе уже развернуто 15 прививочных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Вакцинироваться можно будет в Иркутске в больницах №3, 5, 8, поликлинике №17. В Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске.

В ближайшее время откроется запись на вакцинацию. Записаться можно будет по телефонам прививочных пунктов, контактные данные размещены на сайте регионального Минздрава, а также через сайты госуслуг и кврачу38.рф.