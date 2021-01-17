Женщины оказались справедливее мужчин

Ученые из Университета Южной Каролины доказали, что женщины справедливее мужчин — в отличие от мужчин в числе приоритетов они ставят выше заботу, беспристрастность и моральную чистоту.
Исследование показало, что по отношению к таким понятиям, как забота, справедливость и моральная чистота, наблюдается заметная разница между полами. Женщины обычно ставят перечисленные принципы в списке своих приоритетов выше, чем мужчины. При этом в отношении понятий, связанных с подчинением авторитету, значимой гендерной разницы не наблюдалось.
Также авторы работы выяснили, что половые различия в моральных суждениях сильнее в индивидуалистических и гендерно-равноправных обществах. Интересно, что в России — один из самых высоких показателей такого различия, приводит Naked Science материал издания Proceedings of the Royal Society B.
Опрос, проведенный исследователями из Университета Южной Каролины, охватил более 330 тысяч человек из 67 стран. Его содержание касалось отношения респондентов к различным моральным понятиям, таким как забота, справедливость, моральная чистота, авторитет и послушание.
Отвечая на вопросы, участники исследования должны были решить ряд моральных дилемм. Например, что важнее — уделить внимание другу или кому-то, с кем у респондента нет тесных отношений, но кто морально страдает. Сопоставив ответы мужчин и женщин в разных странах, ученые присваивали государствам определенную оценку, которая отражала величину гендерных различий.