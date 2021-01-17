Женщины оказались справедливее мужчин

Ученые из Университета Южной Каролины доказали, что женщины справедливее мужчин — в отличие от мужчин в числе приоритетов они ставят выше заботу, беспристрастность и моральную чистоту.

Исследование показало, что по отношению к таким понятиям, как забота, справедливость и моральная чистота, наблюдается заметная разница между полами. Женщины обычно ставят перечисленные принципы в списке своих приоритетов выше, чем мужчины. При этом в отношении понятий, связанных с подчинением авторитету, значимой гендерной разницы не наблюдалось.

Также авторы работы выяснили, что половые различия в моральных суждениях сильнее в индивидуалистических и гендерно-равноправных обществах. Интересно, что в России — один из самых высоких показателей такого различия, приводит Naked Science материал издания Proceedings of the Royal Society B.

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Опрос, проведенный исследователями из Университета Южной Каролины, охватил более 330 тысяч человек из 67 стран. Его содержание касалось отношения респондентов к различным моральным понятиям, таким как забота, справедливость, моральная чистота, авторитет и послушание.

Отвечая на вопросы, участники исследования должны были решить ряд моральных дилемм. Например, что важнее — уделить внимание другу или кому-то, с кем у респондента нет тесных отношений, но кто морально страдает. Сопоставив ответы мужчин и женщин в разных странах, ученые присваивали государствам определенную оценку, которая отражала величину гендерных различий.