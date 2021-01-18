Крещенские купания пройдут в большинстве регионов Сибири

Власти организуют иордани на Крещение во всех регионах Сибири кроме Томской области, Красноярского края и Республики Бурятии.

Традиционно 19 января с 00.00 православные верующие окунаются в прорубь в честь праздника Крещения Господня в любую погоду. Купели перед купанием освящают священнослужители.

В этом году из-за пандемии коронавируса власти не рекомендуют купаться в прорубях, так как погружение в ледяную воду может привести к снижению иммунитета.

Так, главный внештатный пульмонолог Минздрава Республики Тыва Чодураа Мандаржап призвал не купаться всех перенесших коронавирус, и тех, кто не может похвастаться идеальным здоровьем.

#Лайфхаки Как правильно купаться в проруби

Несмотря на риски для здоровья во всех регионах Сибири, кроме Томской области, Красноярского края и Республики Бурятии, оборудуют официальные места для купаний.

Это решение чиновники объяснили тем, что погружение 19 января — традиция, и многие все равно отправятся купаться. Поэтому лучше организовать для этого купели с дежурством спасателей и медиков.

При этом в местах купания, особенно в палатках для переодевания, люди должны соблюдать масочный режим и дистанцию — один человек на 4 квадратных метра.