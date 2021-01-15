Четыре человека в Иркутской области погибли в ДТП

Два автомобиля столкнулись на трассе в Братском районе Иркутской области. Погибли четверо взрослых, пострадал ребенок, сообщила пресс-служба областного УГИБДД на своей странице в Instagram.

По предварительной информации, около 11.00 по местному времени (6.00 мск) на 115 километре автодороги «Вилюй» возле поселка Тангуй столкнулись автомобили Lexus и Toyota. Четыре человека погибли на месте происшествия.

От травм умерли мужчина водитель и женщина пассажир Lexus, а также мужчина водитель и женщина пассажир Toyota. В больницу с места происшествия увезли ребенка, находившегося на заднем сидении Lexus.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Специалистом предстоит выяснить, с какой скоростью двигались автомобили, и что послужило причиной аварии.