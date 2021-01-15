Капризов с триумфом дебютировал в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Кирилл Капризов в дебютной игре набрал три очка, что стало рекордом, а его шайба принесла победу команде.
В матче регулярного сезона против «Лос-Анджелеса» 23-летний россиянин стал автором двух голевых передач и победного гола.
Первую голевую передачу он отдал на 17-й минуте первого периода, шайбу забросил Юнас Бродин. В третьем периоде Капризов вновь отдал точный пас на Виктора Раска, который сравнял счет. В овертайме Капризов отметился первым в НХЛ голом — он оказался победным. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Welcome to the NHL, Kirill Kaprizov!— NHL (@NHL) January 15, 2021
First game, first goal. Not to mention it's a GWG in OT, great stuff. #NHLFaceOff pic.twitter.com/OGc6eYZNTA
Болельщики «Миннесоты» пришли в восторг от нового игрока. Они заявили о «великом дебюте» и предрекли Капризову стать следующей звездой НХЛ. «Сегодня же куплю свитер с его фамилией», — написал один из пользователей Twitter.
Капризов подписал контракт с «Миннесотой» в июле. Соглашение рассчитано на два года. В 2015 году на драфте НХЛ клуб выбрал россиянина под общим 135-м номером. Хоккеист известен широкой публике тем, что на Олимпиаде-2018 он забросил победную шайбу в финале против немецкой команды.
Иркут 69Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...
UynachalnicaЖизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)
urbasikНадо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..
Anatoliy5412а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?
pepelmetalТяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста