Капризов с триумфом дебютировал в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Кирилл Капризов в дебютной игре набрал три очка, что стало рекордом, а его шайба принесла победу команде.

В матче регулярного сезона против «Лос-Анджелеса» 23-летний россиянин стал автором двух голевых передач и победного гола.

Первую голевую передачу он отдал на 17-й минуте первого периода, шайбу забросил Юнас Бродин. В третьем периоде Капризов вновь отдал точный пас на Виктора Раска, который сравнял счет. В овертайме Капризов отметился первым в НХЛ голом — он оказался победным. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Welcome to the NHL, Kirill Kaprizov!



First game, first goal. Not to mention it's a GWG in OT, great stuff. #NHLFaceOff pic.twitter.com/OGc6eYZNTA — NHL (@NHL) January 15, 2021

Болельщики «Миннесоты» пришли в восторг от нового игрока. Они заявили о «великом дебюте» и предрекли Капризову стать следующей звездой НХЛ. «Сегодня же куплю свитер с его фамилией», — написал один из пользователей Twitter.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» в июле. Соглашение рассчитано на два года. В 2015 году на драфте НХЛ клуб выбрал россиянина под общим 135-м номером. Хоккеист известен широкой публике тем, что на Олимпиаде-2018 он забросил победную шайбу в финале против немецкой команды.