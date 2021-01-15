Яркий метеор над Иркутском сняли на видео

Яркий метеор в небе над Иркутском попал на кадры видеорегистраторов. Иркутский планетарий просит очевидцев написать о своих наблюдениях.

В 8.22 по местному времени (3.22 мск) над Иркутском, Ангарском и Листвянкой наблюдался яркий метеор.

«Болид летел под большим углом, траектория его была крутая и короткая, он ярко и быстро распался. Бросилось в глаза яркое белое ядро и светло-зеленые искры», — сообщила член Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) Роза Меркушина, наблюдавшая метеор в Листвянке.

В Иркутский планетарий также поступили свидетельства очевидцев, многие люди делились видео, опубликованными в соцсетях. Сотрудники планетария просят тех, кто видел необычное явление заполнить форму отчета на сайте Международной метеорной организации.

«Особенную ценность имеют фото и видеозаписи явления, они вместе со свидетельствами очевидцев помогут рассчитать траекторию тела и высоту, на которой оно разрушилось», — отметил директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров.