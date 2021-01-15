Новый способ оплаты проезда в Кузбассе грозит пассажирам штрафом

Водители маршруток в Кузбассе предлагают оплатить проезд переводом на карту или номер телефона, такой способ незаконный, сообщил замгубернатора Андрей Панов в Instagram.

По словам чиновника, жители Кемерова пожаловались, что некоторые водители маршруток предлагали отправлять деньги переводом на карту или номер телефона, потому что у них нет терминала.

«Напомню, что оплата проезда — обязанность пассажира. Заплатить можно наличными или картой. Любые другие варианты передачи денег водителю оплатой не считаются», — написал Панов.

Он добавил, что если на линии будет контроль, то пассажиру, переведшему за проезд на номер телефона, придется заплатить штраф.