Ростелеком предложил скидку на аксессуары при покупке смартфона

Ростелеком продлил на 2021 год акцию «Прогрессивная скидка на аксессуары». Чтобы получить максимальную скидку, нужно приобрести три аксессуара при покупке смартфона.

Акция будет действовать в течение года. Ее основное условие — покупка смартфона и аксессуара к нему, ПК, ноутбуку, или другому гаджету. Скидка на один аксессуар — 5%, два — 10% и три — 20%. Заказ можно сделать на сайте.

Покупателю нужно выбрать и положить смартфон в корзину и добавить желаемый аксессуар. Оплатить можно картой или наличными при самовывозе из офиса Ростелекома.

При покупке в офисе Ростелекома необходимо сообщить консультанту, какой смартфон и аксессуар покупатель хочет приобрести. Консультант убедится, что все есть в наличии. Система скидок действует так же, как и при покупке онлайн.