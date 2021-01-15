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Ростелеком предложил скидку на аксессуары при покупке смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком продлил на 2021 год акцию «Прогрессивная скидка на аксессуары». Чтобы получить максимальную скидку, нужно приобрести три аксессуара при покупке смартфона.

Акция будет действовать в течение года. Ее основное условие — покупка смартфона и аксессуара к нему, ПК, ноутбуку, или другому гаджету. Скидка на один аксессуар — 5%, два — 10% и три — 20%. Заказ можно сделать на сайте.

Покупателю нужно выбрать и положить смартфон в корзину и добавить желаемый аксессуар. Оплатить можно картой или наличными при самовывозе из офиса Ростелекома.

При покупке в офисе Ростелекома необходимо сообщить консультанту, какой смартфон и аксессуар покупатель хочет приобрести. Консультант убедится, что все есть в наличии. Система скидок действует так же, как и при покупке онлайн.

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