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Выросли цены на автомобили Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ с 15 января поднял цены на автомобили на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, следует из обновленных прайс-листов компании.

Без изменений осталась только цена Lada Niva. Granta в кузове седан подорожала на 10 тысяч рублей в базовом исполнении, теперь она стоит от 500 тысяч рублей.

Lada Niva Legend (бывшая 44) выросла в цене на 12-14 тысяч рублей за трех- и пятидверный кузов, ее цена стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.

Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей: пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения, ее цена начинается от 680 тысяч рублей.

Значительнее всего изменилось в цене семейство Lada Vesta. Модель в кузове седан стала дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей, стоимость универсала повысилась на 31 тысячу (от 791 тысячи), а тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.

В 2020 году АвтоВАЗ переписывал ценники шесть раз. Каждый раз машины дорожали на 1-2%.

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нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?