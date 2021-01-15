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Samsung представил смартфоны серии Galaxy S21

Источник:
ТАСС
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Смартфоны Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21
Фото: © Samsung

Президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро отметил, что компания хотела создать смартфон, отвечающий самым высоким требованиям к мультимедиа, поскольку люди сегодня работают удаленно и проводят больше времени дома.

«Мы также осознаем, как важна возможность выбора, особенно сейчас, поэтому серия Galaxy S21 позволяет пользователям выбрать устройство, которое оптимально соответствует их стилю и потребностям», — приводит ТАСС слова Тэ Мун Ро.

Смартфон Galaxy S21 обзавелся экраном с 6,2-дюймовым интеллектуальным адаптивным дисплеем Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц, обеспечивающим более плавную прокрутку и просмотр контента. Galaxy S21+ обладает 6,7-дюймовым дисплеем с теми же характеристиками, что и Galaxy S21, а также батареей повышенной емкости.

В обеих моделях появились тройные камеры с искусственным интеллектом, которые оценивают каждую сцену и подстраиваются под нее. Оба смартфона также имеют процессор Exynos 2100, операционную память 8 ГБ и встроенную память 128 ГБ/256 ГБ. Новые модели поддерживают связь 5G.

Модель Galaxy S21 Ultra является самым большим гаджетом в серии Galaxy S21. Новинка поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных, чтобы менять перспективу без потери качества. А 100-кратный Space Zoom с системой двойных телеобъективов позволяет получить максимально четкий снимок независимо от того, насколько далеко от объекта находится фотограф.

Цвета и цены

Модели поступят в продажу в России 5 февраля. Galaxy S21 будет доступен в цветах «Белый Фантом», «Серый Фантом», «Розовый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» за 74 990 рублей за версию 128 ГБ.

Модель S21+ представлена в цветах «Черный Фантом», «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по 89 990 рублей за версию 128 ГБ.

Galaxy S21 Ultra будет доступен в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ.

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