Объявлены участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Новыми участниками проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия» стали реперы, музыканты, блогеры и актеры, сообщила в пятницу пресс-служба телеканала.

В новом сезоне «Танцев со звездами» будут участвовать певец Сергей Лазарев, блогер DAVA, актрисы Екатерина Гусева, Катерина Шпица, Янина Студилина, актреры Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков, Игорь Миркурбанов и рэпер Александр ST Степанов.

Кроме классических направлений участникам предстоит освоить абсолютно новые стили. Парами участников будут профессионалы — Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.

Главный хореограф и режиссёр-постановщик сезона – Василий Козарь, который известен своими смелыми творческими экспериментами.

Ведущим шоу «Танцы со звёздами» станет Андрей Малахов. В жюри проекта – Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник. Новый сезон шоу «Танцы со звездами» стартует 17 января в 18.00 на канале «Россия».