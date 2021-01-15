НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Объявлены участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Новыми участниками проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия» стали реперы, музыканты, блогеры и актеры, сообщила в пятницу пресс-служба телеканала.

В новом сезоне «Танцев со звездами» будут участвовать певец Сергей Лазарев, блогер DAVA, актрисы Екатерина Гусева, Катерина Шпица, Янина Студилина, актреры Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков, Игорь Миркурбанов и рэпер Александр ST Степанов.

Кроме классических направлений участникам предстоит освоить абсолютно новые стили. Парами участников будут профессионалы — Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.

Главный хореограф и режиссёр-постановщик сезона – Василий Козарь, который известен своими смелыми творческими экспериментами.

Ведущим шоу «Танцы со звёздами» станет Андрей Малахов. В жюри проекта – Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник. Новый сезон шоу «Танцы со звездами» стартует 17 января в 18.00 на канале «Россия».

Еще по теме
Первый канал и «Россия» померялись аудиторией
«Окей» и «Лайкать» оказались под запретом на «Матч ТВ»
Семейная комедия «Отпуск» про российский юг выйдет на ТНТ
Ток-шоу «Близкие люди» о проблемах в семье выйдет на канале «Россия»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Кравчук заявил о готовности Киева к компромиссу по Крыму
•
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
•
Samsung представил смартфоны серии Galaxy S21
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Потепление пообещали новосибирцам
Сибирь 15.01.2021 13:39
Педагог в Томской области отправила под суд мать ученика за мат
Сибирь 15.01.2021 13:13
Глава Бурятии отправил правительство в отставку
Сибирь 15.01.2021 12:34
Выходные в Приангарье будут морозными
Сибирь 15.01.2021 12:12
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6336
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4720
Microsoft переработает дизайн Windows 10
3833
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3794
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
•
Кравчук заявил о готовности Киева к компромиссу по Крыму
•
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
•
Samsung представил смартфоны серии Galaxy S21
Подробности
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
44
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
28
ФСИН пообещала задержать Навального
22
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20
Стартовало самое массовое сокращение госаппарата
17