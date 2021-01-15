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Томск решили оградить от высотных домов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bogdanov-62 / CC BY-SA 3.0

Депутаты городской Думы Томска намерены вернуть максимально возможную высоту в 51 метр для строящихся домов, сообщил представитель органа власти Андрей Петров.

В конце прошлого года мэрия вынесла на рассмотрение Думы Томска проект, в котором, в частности, предусматривалось увеличение максимальной высоты многоквартирных домов с 51 до 75 метров – это примерно с 17 до 25 этажей.

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«Будем возвращать норматив по предельной высоте в 51 метр», – написал Петров в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что обсуждал тему безопасности высотных жилых домов с пожарными: оказалось, что проблем в плане пожарной безопасности много, но они не связаны с этажностью.

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