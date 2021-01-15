«Роев ручей» показал фотографии детеныша выдр

Красноярский зоопарк «Роев ручей» показал фотографии подросшего детеныша выдр Ассоли и Грэя, пол которого еще не определен.

«Детенышу, который родился у выдр Ассоли и Грэя в конце сентября, исполнилось три с половиной месяца. За это время он вырос, став размерами почти с маму, научился самостоятельно есть мясо и рыбу и даже, иногда, без мамы выходит из домика погулять», — говорится в сообщении зоопарка.

Какого пола малыш, еще неизвестно, поэтому и клички у маленького выдренка нет.

Выдра ведет полуводный образ жизни, плавая, ныряя и добывая себе пищу в воде. Выдры обладают широким диапазоном издаваемых звуков: общаясь между собой, они гукают, верещат и тявкают, во время игры или от удовольствия стрекочут, зовя сородичей— пищат, во время драки — громко кричат, а испугавшись, шипят и фыркают. Готовясь к нападению, издают длинный и пронзительный вой, напоминающий мяуканье кошки.