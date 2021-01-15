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Власти Забайкалья разрешили крещенские купания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Забайкалья смогут окунуться в прорубь на Крещение. Власти региона разрешили проводить купания, но попросили экстренные службы максимально усилить меры безопасности, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Забайкальцы соблюдают добрую традицию и пойдут окунаться в прорубь, но необходимо строго соблюсти все меры безопасности. Многие переболели коронавирусом, и неизвестно, какие опасности это таит», — отметил зампред правительства Андрей Гурулев в ходе совещания в пятницу.

Он посоветовал тем, кто переболел коронавирусной инфекцией даже в легкой форме, воздержаться от купания. Представитель Роспотребнадзора также попросил не купать детей и младенцев и не заходить в прорубь, если человеку больше 65 лет.

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Согласно предписаниям Роспотребнадзора, воздержаться от купания нужно тем, у кого диагностировали заболевания: сердечно-сосудистой или периферической нервной систем, сахарный диабет, заболевания почек, дыхательных путей, воспалительные заболевания носоглотки, гинекологические заболевания, повышенное, либо низкое артериальное давление.

Для желающих искупаться в регионе сделают 23 проруби. А безопасность обеспечат сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи, заверил замначальника регионального ГУ МЧС России Денис Емельянов.

Тема: Крещение
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