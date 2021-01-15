АвтоВАЗ показал прототип новой NIva

Внедорожник Niva следующего поколения появится в 2024 году — АвтоВАЗ распространил первые промоматериалы, которые включают настроенческое видео.

Серийную Lada Niva следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B, на которую со временем должны перевести большинство автомобилей АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.

Внедорожник получит две версии — с компактной колесной базой в трехдверном кузове, а также в пятидверном длиннобазном исполнении. У него будет полный привод, высокий дорожный просвет и «прочная конструкция». Автомобили будут продавать как в России, так и за рубежом.

Машина на дизайнерском эскизе не похожа на концепт-кар Lada Vision 4x4 2018 года, у нее отсутствует X-стиль, отличающий последние модели АвтоВАЗа.

По данным Cardesign World, автор эскиза новой «Нивы» — Себастьян Стоянов, работающий в центральноевропейской дизайн-студии Renault.