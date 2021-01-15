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АвтоВАЗ показал прототип новой NIva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Niva следующего поколения появится в 2024 году — АвтоВАЗ распространил первые промоматериалы, которые включают настроенческое видео.

Серийную Lada Niva следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B, на которую со временем должны перевести большинство автомобилей АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.

Внедорожник получит две версии — с компактной колесной базой в трехдверном кузове, а также в пятидверном длиннобазном исполнении. У него будет полный привод, высокий дорожный просвет и «прочная конструкция». Автомобили будут продавать как в России, так и за рубежом.

Машина на дизайнерском эскизе не похожа на концепт-кар Lada Vision 4x4 2018 года, у нее отсутствует X-стиль, отличающий последние модели АвтоВАЗа.

По данным Cardesign World, автор эскиза новой «Нивы» — Себастьян Стоянов, работающий в центральноевропейской дизайн-студии Renault.

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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?