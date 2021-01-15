Руководство уволило кондуктора в Новосибирске после драки в автобусе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал увольнение кондуктора, которая выгнала школьницу на улицу за неоплаченный проезд. Он назвал решение справедливым и показательным.

«Я предупреждал. С каждым случаем высадки школьников на каникулах мы будем разбираться отдельно. Я считаю, что это совершенно справедливое решение. И показательное для всех. Такое отношение к учащимся недопустимо», — объяснил он журналистам во время часа прессы в четверг.

Инцидент произошел во время новогодних каникул, 9 января. Старшеклассница, ехавшая на автобусе №8, не смогла оплатить проезд. Девочка думала, что автобус относится к муниципальным маршрутам и проезд для школьников на нем бесплатный во время каникул. Однако автобус принадлежал частной компании. Кондуктор высадила ребенка.

Мать девочки дождалась, когда автобус поедет обратно, зашла в него и начала отчитывать кондуктора. Сотрудница транспортного предприятия не осталась в долгу. Диалог проходил на повышенных тонах с обилием нецензурной брани. В итоге женщины разодрались, а разнимать их пришлось пассажирам.