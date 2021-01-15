Томичей начали массово прививать от COVID

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Томской области в пятницу, сообщила пресс-служба администрации региона.

На прививку можно записаться через сайт covidtomsk.ru. С начала вакцинации Томская область уже получила более 7 тысяч доз вакцины Гам-КОВИД-Вак.

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«Каждый непосредственно перед вакцинацией будет осмотрен – врач должен дать разрешение на прививку. А после процедуры будет выдана памятка с указанием даты прививки второго этапа», – сообщила замначальника департамента здравоохранения региона Наталия Метелева.

Поставить прививку могут жители региона старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Ограничения по возрасту 60+ сняты.